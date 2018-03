"Lösung liegt auf der Hand"

POLITIK Dietzhölztals SPD wählt Vorstand und äußert sich zum Thema "Kita Rittershausen"

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH Die Kindertagesstätte (Kita) in Rittershausen wird eines der großen Themen der SPD Dietzhölztal werden. Dies ist am Mittwoch in der Hauptversammlung der Genossen in Ewersbachs Dorfgemeinschaftshaus deutlich geworden.

Copyright © mittelhessen.de 2017