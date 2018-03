Machen Spiele süchtig?

FREIZEIT Wochenendseminar in Heisterberg

DRIEDORF-HEISTERBERG/ WETZLAR/DILLENBURG „Zocken und Co. – können Spiele und moderne Medien süchtig machen?“ Unter diesem Motto findet am 14. und 15. April ein Wochenendseminar des Kreisjugendamtes im Kreisjugendheim am Heisterberger Weiher statt. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person (einschließlich Übernachtung und Verpflegung).

