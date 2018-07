Männer greifen Betrunkenen an

Polizei Schläger-Duo attackiert 26-Jährigen neben der Konferenzhalle in Herborn

HERBORN Körperverletzung am Dienstagabend in Herborn: Zwei unbekannte Männer haben an der Konferenzhalle einen 26-Jährigen angegriffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018