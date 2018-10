Konzert

Metal auf die Ohren: Hits von Iron Maiden hören

KONZERT Tribute Band „Powerslave“ lässt es in der Gaststätte „Zur Linde“ so richtig krachen

Siegbach-Eisemroth In der Gaststätte „Zur Linde“ (Tringensteinerstraße 7) in Oberndorf tritt am Samstag, 3. November, die Band „Powerslave“ auf. Los geht es um 20 Uhr. Auf dem Programm steht ein Tribute to Iron Maiden. Die Hamburger Jungs Alex Dikkinsen, Dennis Murray, Martin Smith, Higgy Harris, Chris Mc Brain und Eddy the Head spielen Klassiker wie „Run to the Hills“, „Wasted Years“, „The Number of the Beast“ oder „Fear of the Dark“. Vorab möchte die Dillenburger Gruppe „Dying Breed“ dem Publikum einheizen. Eintrittsbänder für das Konzert mit den Hits der „Eisernen Jungfrau“ gibt es für zwölf Euro in der Musikbox in Dillenburg und in der Gaststätte „Zur Linde“. Einlass ist ab 19 Uhr.

