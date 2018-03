Konzert

Michael Simon spielt Gitarre

Dillenburg-Oberscheld Ein Gitarrenkonzert mit dem heimischen Gitarristen Michael Simon findet am Dienstag, 20. März, in Oberscheld statt. Los geht es um 19.30 Uhr in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde (FeG).

