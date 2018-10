Natur

Mit Förster Prahl auf Tour

Freizeit Naturschützer laden nach Wissenbach ein

Eschenburg-Wissenbach Die Ortsgruppe Wissenbach des Naturschutzbundes lädt für Sonntag, 14. Oktober, zu einer Herbstwanderung ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz oberhalb des Friedhofes. Mit von der Partie ist auch Oliver Prahl, der neue Wissenbacher Förster. Im Anschluss an die Wandertour ist ein gemütliches Beisammensein bei Speisen und Getränke am Vogelturm vorgesehen. Auch wer nicht mitwandert, ist dort ab 11 Uhr zum Frühschoppen willkommen.

