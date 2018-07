Sommerfest

Mit Gartenbauern feiern

GESELLIGKEIT Im Lehrgarten fachsimpeln

Dillenburg-Oberscheld Zu seinem traditionellen Sommerfest lädt der Obst- und Gartenbauverein Oberscheld seine Mitglieder sowie Freunde des Vereins für Samstag, 7. Juli, ein. Los geht es um 11 Uhr im Lehrgarten in der Danziger Straße 14. Besonders Familien mit Kindern sind willkommen. Denn für die jungen Gäste gibt es wieder ein Spieleprogramm. Es gibt eine Popcornmaschine sowie deftige Leckereien vom Grill und kühle Getränke. Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Das Zeltdach schützt die Besucher vor Regen und Sonne. Es bietet ein gemütliches Plätzchen in netter Atmosphäre, an dem die Gäste verweilen und plaudern können. Themen rund um den Gartenbau können mit den Gartenexperten des Vereins erörtert werden.

