Mit dem Gabelstapler ist sie spitze

WETTBEWERB Anna-Lena Wisser im Finale der Deutschen Meisterschaft

Herborn/Driedorf Ein Meistertitel für Mittelhessen? Die Hoffnung ruht auf Anna-Lena Wisser von der Selzer Fertigungstechnik in Driedorf. Sie tritt am 22. September in Aschaffenburg in der letzten Runde um die Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrer an.

Copyright © mittelhessen.de 2018