Freizeit

Mit der Kutte zur Kanzel

Dietzhölztal-Mandeln Zum Saisonende lädt die „Bikersgemoh“ zum Motorradgottesdienst mit anschließender Ausfahrt für Sonntag, 30. September, ein. Beginn des Gottesdienstes ist um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche (Laaspher Straße 43) in Mandeln. Los geht es bereits um 14 Uhr mit einem Stehkaffee. Nach dem Gottesdienst wollen die Biker zu einer Rundfahrt aufbrechen, die von den MZ-Freunden Mandeln organisiert wird. Ausklingen soll der Nachmittag am Hammerweiher mit einem Imbiss.

