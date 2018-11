Mittenaar hebt die Gewerbesteuer auf 380 Prozent an

Kommunalpolitik Liberale und Christdemokraten befürchten negative Auswirkungen für die Gemeinde

MITTENAAR In Mittenaar wird der Gewerbesteuerhebesatz von 340 auf 380 Prozent angehoben. In der Gemeindevertretersitzung am Montag hatte die FDP zuvor beantragt, nur auf 360 Prozent zu gehen.

