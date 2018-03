Börse

Modellspielzeug tauschen und sehen

Hobby Börse und Ausstellung in Rennerod

Rennerod Am Sonntag, 4. März, steigt von 11 bis 17 Uhr in der Westerwaldhalle in Rennerod eine Frühjahrssammlertauschbörse mit Ausstellung. Veranstalter ist das Simplex-Team Rennerod.

