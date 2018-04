Kantorei

Musik von Mozart und Bach einüben

Freizeit Kantorei sucht interessierte Sänger

Dillenburg Die katholische Kantorei Dillenburg um Kantor Joachim Dreher erarbeitet für den 18. August (Samstag) Sätze aus weltlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach. Das Konzert findet vor der Villa Grün statt. Am 23. September (Sonntag) stehen die große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart und die Lauretanische Litanei seines Vaters Leopold in der katholischen Pfarrkirche an. Zur nächsten Probe am Samstag, 5. Mai, ab 15 Uhr im katholischen Pfarrsaal Dillenburg sind Interessierte willkommen.

