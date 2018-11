Musikalische Pause

Konzert Besinnliches zur Adventszeit

Wilnsdorf-Rödgen Besinnliches und zum Nachdenken Anregendes singt Kerstin Stahl am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, in der Klosterkirche der Eremitage in Rödgen. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Schon seit zehn Jahren gibt es dieses Weihnachtskonzert mit Kerstin Stahl. Am Piano begleitet der Siegener Musiker Matthias Schmitz die Sängerin. Beide Künstler möchten die Herzen ihrer Zuhörer mit gefühlvoller Musik erreichen und eine vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

