DRK

Nachmittag für Senioren

Gemeinschaft Mit Märchen Frühling begrüßen

Dillenburg Der DRK-Seniorentreffpunkt Dillenburg lädt zum Seniorennachmittag für Montag, 9. April, ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der DRK-Seniorenwohnanlage in der Marbachstraße 20. Unter dem Titel „Märchen, die in den Frühling begleiten“ gestaltet Märchenerzählerin Sieglinde Reich den Nachmittag. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

