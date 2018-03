Naturfreunde bitten zum Putz

Herborn-Seelbach Die Naturfreunde Herbornseelbach haben 2018 viel vor: Seit Februar gibt es die AG „Natur erleben“ in der Dernbachschule mittwochs. An der Grillhütte soll die Schaukel für Kinder erneuert werden. Weitere Termine: 21. April „Aktion Sauberes Seelbach“, 30. April Aufstellen des neuen Maibaumes und am 18. August die zweite Auflage des Familienfestes an der Grillhütte. Arbeitseinsätze werden kurzfristig bekanntgegeben. Wahlen: Der stellvertretende Vorsitzende Norbert Wenig und Beisitzer Andreas Gabriel wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand: Beisitzer Raphael Georg.

