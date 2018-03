Volkshochschule

Neue Kurse an der VHS

BILDUNG Schwarze Löcher und Skulpturen

Dillenburg Neue Angebote bei der Volkshochschule (VHS): Am 2. und 3. März (Freitag und Samstag) haben Teilnehmer des Kurses „Skulpturen aus Naturstein“ in der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg die Möglichkeit, die Arbeit mit Speckstein oder Alabaster kennenzulernen. Der Kurs „Schwarze Löcher und dunkle Materie“ beginnt am 5. März (Montag) von 18 bis 19.30 Uhr an den Gewerblichen Schulen in Dillenburg. Anschließend heißt es dort „Parallele Universen – nur Science Fiction?“

