Volkshochschule

Neue Kurse beginnen

Bildung Volkshochschule stellt Angebote vor

Dillenburg Die Volkshochschule startet neue Kurse: Was man alles aus alten Zeitschriften machen kann, zeigt der Kurs „Papier-Upcycling“ am 14. April (Samstag) von 10 bis 14.30 Uhr im Atelier der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg. Die Teilnehmer des Kurses „Achtsamkeit und Entschleunigung“ treffen sich am 14. und 15. April (Samstag und Sonntag) in der Bahnhofstraße. Der Kurs „Intervallfasten“ startet am 16. April (Montag) von 18 bis 21 Uhr.

