Volkshochschule

Neue Kurse beginnen

Dillenburg Die Lahn-Dill-Akademie (Kreisvolkshochschule) in Dillenburg startet neue Kurse: Am 27. April (Freitag) findet von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Küche der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg der Kurs „Top versorgt – richtige Ernährung und Sport“ statt.

