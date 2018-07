Arbeiterwohlfahrt

Herborn Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Lahn-Dill startet neue Kurse: Unter Leitung von Ute Schareina beginnen am 10. August (Freitag) zwei Kurse in der Familienbildungsstätte der AWO im Walkmühlenweg in Herborn.

