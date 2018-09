Neue Tierpension in Medenbach eröffnet

WIRTSCHAFT Für je sechs Hunde und Katzen

BREITSCHEID-MEDENBACH Michael ter Stege-Krauskopf hat in Medenbach die "Tierpension am Kappesberg" eröffnet. Je sechs Hunde und Katzen finden dort am Waldrand eine Unterkunft auf Zeit.

