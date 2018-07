Seminar

Neuer Kurs für pflegende Angehörige startet bald

Gesundheit Für kostenfreies Angebot anmelden

Herborn Die Diakoniestation Herborn und Sinn bietet einen kostenfreien Kurs für pflegende Angehörige an. Der Kurs startet am 9. August und findet an zehn Terminen jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Diakoniestation (Am Hintersand 15) in Herborn statt. Interessierte können sich ab sofort telefonisch unter & (0 27 72) 5 83 46 00 anmelden. In theoretischen und praktischen Übungen lernen die Teilnehmer den Umgang mit Pflegehilfsmitteln, die Beobachtung und Ernährung des pflegebedürftigen Menschen, Lagerungstechniken sowie den Umgang mit Grenzsituationen.

