Arbeiterwohlfahrt

Neuer Kurz zeigt die Osterküche kunterbunt

Fortbildung Angebot der Arbeiterwohlfahrt

Herborn Wie man aus frischen und leichten Zutaten eine bunte Ostertafel herstellen kann, erfahren die Teilnehmer des neuen Kurses „Kunterbunte Osterküche“ am 26. März (Montag) von 15 bis 18 Uhr in der Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn. Unter Leitung von Christine Hedke backen die Teilnehmer Crêpes und fertigen verschiedene Aufstriche an. Außerdem gibt es ein Überraschungsdessert.

