Onlineshop eröffnet

Dillenburg In unserem am Freitag erschienenen Artikel über den Onlineshop, den das Ehepaar Melanie und René Reichert (Foto) in Dillenburg eröffnet hat, haben sich leider Fehler bei den Kontaktdaten eingeschlichen. Das Geschäft, in dem man nach telefonischer Anmeldung gebrauchte Artikel abgeben kann, befindet sich befindet sich in der Mittelfeldstraße 12 b. Die Mobilfunknummer lautet (01 76) 45 74 44 72. E-Mail: onlineshop.reichert@gmail.com

