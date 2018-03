DEMenz

Ort der Begegnung schaffen

Hilfe Gruppe für junge Menschen mit Demenz

Gießen/Herborn Ein Gesprächskreis zum Thema Demenz, der sich vor allem an jüngere Menschen unter 65 Jahren richtet, soll in Gießen aus der Taufe gehoben werden. Start ist am kommenden Mittwoch, 28. Februar.

