Pausen-Plätze schön gemacht

Herborn-Burg Die Mitglieder (von links) Erich Gocht, Kurt Passauer, Jürgen Kring und Jochen Naujoks vom Verschönerungsverein Burg sitzen auf einer von 17 neuen Bänken, die im Herborner Stadtteil zum Verweilen einladen. An Bushaltestellen, schönen Aussichtspunkten und an Steigungen hat der Verein diese "Raststätten" aufgestellt. Er übernimmt auch die Pflege und Reparatur. In den vergangenen zwei Jahren wurden ältere Bänke ausgetauscht oder durch wetterbeständige Exemplare aus recyceltem Kunststoff ersetzt. Da die Stadt Herborn auf Basis ihrer neuen Satzung für solche Vorhaben keine Zuschüsse mehr gewährt, berichtet Schriftführer Erich Gocht, haben die Dorfverschönerer die eigene Vereinskasse "geplündert". Die Kasse wird mit recht großem Aufwand gefüllt, die Vorstandsmitglieder sammeln die zwei Euro Jahresbeitrag an den Haustüren ein. In Zukunft will der Verschönerungsverein, der sich auch um die Nistkästen im Ort. kümmert, pro Jahr eine neue Bank aufzustellen. (red/Foto: privat)

