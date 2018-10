Wahlkampf

Wahlkampf Peter Boehringer spricht in Holzhausen

GREIFENSTEIN-HOLZHAUSEN Es ist Wahlkampf in Hessen. Im Vorfeld der Landtagswahl am 28. Oktober spricht der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Peter Boehringer (AfD), in Holzhausen zum Thema „Märchen von 1001 Euro-Rettungen“. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. Oktober, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Greifensteiner Ortsteils statt.

