Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Vergewaltigung 91-Jährige geschändet

Herborn Keine 33 Stunden nach der Vergewaltigung einer 91 Jahre alten Frau in der Nacht zum Mittwoch am Herborner „Schießplatz“ hat die Dillenburger Kriminalpolizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen.

Copyright © mittelhessen.de 2018