Polizei sucht Zeugen

Unfallflucht Bei Benz den Spiegel abgefahren

Breitscheid-Gusternhain Beim Vorbeifahren hat ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Gusternhainer Straße in Gusternhain geparkten Mercedes Sprinter beschädigt. Der Transporter stand zwischen Dienstag, gegen 17.15 Uhr, und Mittwoch, gegen 8 Uhr, in Höhe der Hausnummer 27. Nachdem der unbekannte Autofahrer den Spiegel des Benz abgefahren hatte, flüchtete er und ließ einen Schaden von rund 300 Euro zurück.

Copyright © mittelhessen.de 2018