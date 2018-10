AAK

Psychologe referiert in Herborn

Herborn „Psychologische Aspekte in der Entwicklung von Allergien, Asthma und Neurodermitis sowie mögliche Folgen“ heißt das Thema einen Vortrags am Dienstag, 16. Oktober, im „Haus der Vereine“ in Herborn.

