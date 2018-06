Fußball-WM

Public Viewingam „Willi“

Dillenburg Fußball gucken am Fuße des Wilhelmsturms – das ist während der Fußballweltmeisterschaft möglich. Der Herborner Gastronom Valerie Bär bietet auf der Freilichtbühne am Schlossberg ein Public Viewing an. Fußballfans, die die Spiele in Gemeinschaft verfolgen wollen, können dies auf einer 20 Quadratmeter großen LED-Leinwand tun.

