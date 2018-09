Puppentheater

Räuber Hotzenplotz kommt

Haiger Das Richters-Figurentheater gastiert mit dem Puppentheater „Der Räuber Hotzenplotz“ am Freitag, 14. September, in Haiger. Beginn ist um 16 Uhr in der Stadthalle (Goethestraße). Das Stück orientiert sich an dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler und eignet sich für Kinder ab zwei Jahren. Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro und für Kinder acht Euro (mit Ermäßigungskarte acht und sieben Euro).

Copyright © mittelhessen.de 2018