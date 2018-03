Kontrolle

Raser mit Tempo 170 erwischt

Burbach In Burbach auf der Bundestraße 54 in Fahrtrichtung Autobahn/Rennerod ist eigentlich Tempo 100 erlaubt. Bei Kontrollen am Mittwoch sind der Polizei aber gleich drei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins Netz gegangen.

