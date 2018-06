Reise durch die Welt der Musicals

Musik Schülerinnen und Schüler begeistern in Hadamar mit zwei Aufführungen

HADAMAR „Phänomenal!“ – das ist aus den Reihen der Besucher des Musical-Projektes zu hören gewesen, das zweimal in der Aula der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar aufgeführt wurde. Die Zuschauer spürten, dass in dieser Inszenierung Herzblut steckte.

