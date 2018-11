Konzert

Requiem d-Moll in der Stadtkirche hören

KULTUR Herborner Kantorei lädt zum Konzert

Herborn Gabriel Faurés Requiem d-Moll steht im Mittelpunkt eines Konzerts, das die Herborner Kantorei unter Leitung von Regina Zimmermann-Emde am Sonntag, 11. November, gestaltet. Beginn ist um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Herborn.

Copyright © mittelhessen.de 2018