Restaurant Schupp wird 200 Jahre alt

JUBILÄUM Viel Musik und Spaß im Festzelt

MITTENAAR-BELLERSDORF Das Restaurant Schupp in Bellersdorf feiert am Wochenende (11./12. Juni) sein 200-jähriges Bestehen. Dazu gibt es ein Festzelt in der Wetzlarer Straße 2.

Copyright © mittelhessen.de 2016