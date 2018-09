Konzert

Rocken mit den „The Wanderers“

Driedorf-Münchhausen Am Samstag, 15. September, steigt in der Dreschhalle (Ulmtalstraße 16) in Münchhausen ab 20.30 Uhr ein Event, auf das sich alle Fans der Musik der 50er bis 70er Jahre besonders freuen dürfen: Die Kultband „The Wanderers“ rockt die Halle mit Hits der Beatles, Rolling Stones, CCR oder Suzie Quatro. Auch sanfte Töne werden von der Band zu hören sein, wie etwa von Smokie oder ABBA.

