Rollstuhl gestohlen

Polizei Diebe lassen elektrisches Gerät stehen

HAIGER Diebe haben am Montag in der Haigerer Aubachstraße einen mechanischer Rollstuhl gestohlen. Der Polizeiposten Haiger teilte mit, dass der Rollstuhl auf einer Terrasse auf der rückwärtigen Seite des Hauses stand. Am Dienstagmorgen bemerkte der Besitzer den Verlust des Rollstuhls.

