Konzert

Romantische Klänge in der Aula der Textor-Schule

KONZERT „Spanische Liebeslieder“ hören

Haiger Zwei selten aufgeführte Liederzyklen des Komponisten Robert Schumann mit Duetten und Quartetten sind am Sonntag, 16. September, in der Aula der Haigerer Johann-Textor-Schule (Am Hofacker) zu hören.

