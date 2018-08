Schäfer lässt Schlager erklingen

Unterhaltung Landesleistungshüten in Burg mit bunten Programm / Erlös zugunsten des SSC „Juno“

Herborn-Burg Fachveranstaltung, Musik und Geselligkeit – so präsentiert sich in diesem Jahr das Landesleistungshüten der Arbeitsgemeinschaft zur Zucht Altdeutscher Hütehunde (AAH). Die Veranstaltung am 2. September in Burg ist eingebettet in ein buntes Programm.

Copyright © mittelhessen.de 2018