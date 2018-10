Literatur

Scheck gibt Lesetipps

KULTUR Neuerscheinungen, die man lesen sollte

Siegen Literaturkenner Denis Scheck gastiert am Freitag, 5. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturhaus Lÿz (St.-Johann-Straße 18) in Siegen. Unter dem Titel „The Good, the Bad & the Ugly – Was sich zu lesen lohnt“ stellt er vor, welche Neuerscheinungen seiner Meinung nach lesenswert sind und welche Bücher eher gemieden werden sollten. Denis Scheck hat nach dem Studium der Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaften die literarische Bühne unter anderem als Literaturagent, Radioredakteur, Übersetzer, freier Kritiker und Jurymitglied für die Vergabe des deutschen Buchpreises mannigfaltig bespielt.

