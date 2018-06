Schilder demoliert

Polizei Vandalismus gefährdet Straßenverkehr

Dillenburg Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Dillenburger Polizei, nachdem Unbekannte in Dillenburg in der Nassaustraße Straßenschilder demoliert haben. Am Sonntag gegen 6 Uhr hatten Streifenpolizisten an der Einmündung zur Dietzhölzstraße entdeckt, dass dort der Mast eines Verkehrszeichens abgeknickt und ein weiterer samt Einbetonierung umgerissen worden waren. Wie hoch die Reparaturkosten sind, kann die Polizei noch nicht sagen.

