Schlägerei vor Bank

Gegen 12.15 Uhr war der 16-Jährige im Bereich der Sparkasse und des alten Kripogebäudes am Europaplatz zu Fuß unterwegs. Aus einer Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen schlugen einige auf den Schüler ein. Er erhielt Schläge gegen den Kopf und in den Nacken und erlitt Prellungen. Die Beteiligten, so die Polizei, kennen sich. Ursache für den Angriff sei ein am Morgen ausgetragener Streit gewesen. Die Auseinandersetzung wurde offensichtlich von einer Frau mit dem Handy gefilmt. Die Zeugin war etwa 50 Jahre alt und hatte blonde lockige Haare. Die Polizei in Dillenburg bittet diese Frau sich unter (0 27 71) 4 70 50 zu melden. (red)