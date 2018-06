Aufführung

Schüler zeigen Musical „Rockin’ School“

Kultur Zwei Aufführungen am Johanneum

Herborn Die „Fine Arts- AG“ des Johanneum-Gymnasiums in Herborn präsentiert am Sonntag und Montag, 17. und 18. Juni, die Musicalproduktion „Rockin' School“ in der Mehrzweckhalle des Johanneums.

