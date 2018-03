Schulen in Bewegung

SPASS Präsentationsnachmittag zum Abschluss der Projektwoche

DILLENBURG-FROHNHAUSEN Spaß zum Abschluss: "Schulen in Bewegung" ist das Motto der Projektwoche und des Präsentationsnachmittages der "Schule am Brunnen" und der Goldbachschule in Frohnhausen gewesen.

