Schwunk stellt klar

In eigener Sache Abschiedsfeier an Textorschule

Haiger Wir berichteten unter dem Titel „Zweimal ein fast perfekter Schnitt“ über die Verabschiedung der Abgänger an der Haigerer Textorschule. Darin zitierten wir einen Satz des Schulelternbeiratsvorsitzenden Klaus-Dieter Schwunk. Schwunk legt nun Wert auf die Feststellung, dass er in seiner Rede nicht explizit die Schulleitung angesprochen, sondern „Lehrer und Verantwortliche“ gesagt habe, als er den Wunsch geäußert habe, „gelegentliche Meinungsverschiedenheiten auszuräumen und im Interesse des Leitbildes der Schule den freundlichen Umgang und gegenseitige Wertschätzung wieder mehr in den Vordergrund zu stellen“.

