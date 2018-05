Vereinsleben

Sechsheldener schießen

Vereine Training im Schützenhaus möglich

Haiger-Sechshelden Der Schützenverein Sechshelden lädt zum Ortspokal- und Königsschießen für Samstag, 19. Mai, an das Schützenhaus ein. Das Ortspokalschießen beginnt um 11 Uhr, das Königsschießen geht um 15 Uhr los. Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen. Von den je 13 Schuss werden die besten zehn Schüsse pro Teilnehmer gewertet. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Mannschaft und 2,50 Euro für Einzelschützen. Am Mittwoch und Freitag, 16. und 18. Mai, jeweils von 19 bis 22 Uhr (Jugendliche ab 18 Uhr) kann trainiert werden. Die Siegerehrung findet am Samstag ab 18 Uhr statt.

