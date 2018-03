Natur

Senioren wandern

Freizeit Mit Abschluss im Tennisheim

Mittenaar-Offenbach Die Senioren-Wandergruppe der Gemeinde Mittenaar unternimmt am Donnerstag, 22. März, ihre nächste Tour. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bürgerhaus in Offenbach. Die Strecke führt Richtung Übernthal auf dem Lahn-Dill-Berglandpfad entlang. An der Gemarkungsgrenze verlassen die Teilnehmer den Wanderweg und kehren in einer Linksschleife zum Ausgangspunkt zurück. Der Abschluss findet im Tennisheim in Offenbach statt.

