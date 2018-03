Kurs

Sich wehren können

Dillenburg Unter Leitung von Bernd Debus startet am 18. April (Mittwoch) der Kurs „Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Kinder“ in der Kindertagesstätte am Dillenburger „Zwingel“. Interessierte Mädchen und Jungen sind dazu von 14.30 bis 16 Uhr willkommen.

