Gesundheit

Smoothies selber machen

Bildung Infoabend mit Birgit Augele in Burbach

Burbach Zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung über Smoothies unter dem Titel „Die Kraft der grünen Blätter“ lädt die Gemeinde Burbach für Mittwoch, 24. Januar, ein. Beginn ist um 19 Uhr in der „Alten Packstation“. Birgit Augele informiert in zwei Stunden lang über den „grünen Zaubertrank“ und gibt Tipps zum Selbermachen. Es werden auch zwei verschiedene Smoothies zubereitet, so dass das Probieren nicht zu kurz kommt.

Copyright © mittelhessen.de 2018