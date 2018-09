Von Klaus-Dieter Schwedt

Spannende Frau besser kennenlernen

Kultur Villa Grün zeigt Spuren von Catharina Helena Dörrien in einer Sonderausstellung auf

Dillenburg „Spuren der Catharina Helena Dörrien in der Geschichtskultur“ zeigt die Sonderausstellung des Dillenburger Museumsvereins, die am Mittwoch in der Villa Grün eröffnet worden ist.

Copyright © mittelhessen.de 2018